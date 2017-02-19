國道五號事故追悼會 柯文哲朱立倫到場致意
國道五號交通事故昨晚舉行頭七法會後，今天早上在台北市立第二殯儀館舉辦追悼會，台北市長柯文哲、新北市長朱立倫約在10時起先後到場致意，並一一向在場家屬握手。陪同柯文哲到場的台北市社會局局長許立民說，社福中心將依照受難者家屬居住所在地，分別提供心理及家庭支持服務，由專責社工負責。
柯文哲、朱立倫上午陸續到追悼會現場致意，身著西裝的兩人，表情嚴肅進入會場，向靈牌鞠躬後，也向在場每一位家屬一一握手致意，有家屬不捨親人離世後，留下子女待照顧，當場表示希望兩位市長協助。
許立民表示，受難者家屬有些住在台北市，有些住在新北市，各社福中心會依其居住地提供心理及家庭支持，每區的社福中心現已分案，由專責社工處理。
(中時)
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