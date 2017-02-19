環菲自行車賽 首站台車隊選手奪亞軍
環菲律賓自行車賽（Le Tour de Filipinas）昨天在菲國呂宋島南部城市登場，台灣亞塔騎高士特職業車隊（Attaque Team Gusto）的澳籍選手於第1站賽事獲得第2名。
環菲律賓自行車賽分為4天4站，以馬永火山（Mayon）所在的雷加斯皮市（Legazpi）為起點，全程為726.55公里，第1站由馬來西亞Terengganu自行車隊的英國籍選手懷特豪斯拿下冠軍（Daniel Whitehouse）。
22歲的懷特豪斯以3小特56分16秒的成績，完成了第1站164.50公里爬山行程；緊隨其後的是台灣騎高士特職業車隊澳籍選手希爾（Benjamin Hill），較懷特豪斯慢了1分51秒。
第3名則是日本Bridgestone Anchor自行車隊的鈴木龍，時間較懷特豪斯多了2分鐘。
環菲律賓自行車賽始於1955年，屬於國際自由車總會（UCI）亞洲巡賽的一部分，今天繼續第2站的賽事，從蘇索岡市（Sorsogon）騎往那加（Naga）市，全程177.35公里，包含1段第2級登山王路程。1060219
(中央社)
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