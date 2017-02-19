蝶戀花33死 柯文哲赴二殯追悼

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國道5號釀33死重大車禍，台北市長柯文哲（後右2）19日上午率領市府官員前往二殯追悼罹難者，並一一向罹難者家屬致意。中央社記者梁珮綺攝 106年2月19日

國道5號釀33死重大車禍，台北市長柯文哲（後中）19日上午率領市府官員前往二殯追悼罹難者，並一一向罹難者家屬致意。中央社記者梁珮綺攝 106年2月19日

國道5號釀33死重大車禍，台北市長柯文哲19日上午率領市府官員前往二殯追悼罹難者，並一一向罹難者家屬致意。中央社記者梁珮綺攝 106年2月19日

國道5號釀33死重大車禍，台北市長柯文哲今上午前往二殯追悼罹難者，一一向罹難者家屬致意，並指示社會局長許立民設立窗口，持續協助家屬。

柯文哲今天接近上午10時許，率領市府官員赴二殯追悼罹難者，並向每名罹難者家屬握手、致意，同時指示許立民持續協助家屬；許立民表示，只要家屬有需求，社會局在二殯的服務處會一直運作下去。

許立民表示，社會局已啟動服務機制，「社福中心已經分案了，專責志工會依照家屬居住地提供服務。」他說，服務包括心理、家庭的支持，像是心理諮商等等。

蝶戀花賞櫻團13日晚間在國道5號發生重大交通事故，造成33死、11傷，家屬今上午在二殯舉行追悼會，希望好好送罹難者一程。1060219

(中央社)