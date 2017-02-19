不靠媒體傳訊息 川普：白宮運作超順暢

我要評比

美國總統川普今天運用佛羅里達州1場造勢風格的活動將訊息傳達給支持者，「不透過假新聞過濾」，並堅稱白宮運作超順暢。

法新社報導，川普在佛州太空海岸（Space Coast）墨爾本（Melbourne）1處機場停機坪告訴數千名支持者，「白宮運作超順暢，超順暢的。」

接著他開始長篇大論地責罵媒體，「我希望在沒有假新聞的過濾下跟你們發表談話。」

他說，「不老實的媒體不實新聞一個接著一個地報，沒有消息來源...他們就是不想報導真相。」

「他們成為問題的絕大部分。他們是腐敗系統的一環。」

他重申打擊恐怖分子的承諾，說他要求國防部長馬提斯（James Mattis）研擬「計畫來徹底消滅伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）。」ISIS即極端組織伊斯蘭國（IS）。

「我已下令展開決定性行動，嚴防激進伊斯蘭恐怖分子進入美國。」他這句話引起熱烈掌聲。

路透社報導，川普同時重砲痛批聯邦參議院民主黨籍議員遲遲不通過他的內閣人選，「他們這麼做是對不起美國人民」。

他說，指他聲望不佳的民調都是「假的」，呼籲支持者不用理會這些民調。不過，在這番猛批媒體和反對派的演說最後，川普以呼籲人民團結做總結。

川普告訴群眾，「讓我們忘記黨派歧異，找到深植美國的新忠誠。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060219

(中央社)