妮可基嫚袒胸秀S曲線 鬆口曾和搖滾巨星訂婚
奧斯卡影后妮可基嫚儘管年近半百，身材依舊火辣，近日她為雜誌拍攝寫真照，中空坦胸、秀S曲線，性感十足完全不像是2個孩子的媽。
妮可基嫚為雜誌《The Edit》拍攝寫真照，她穿上黑白套裝，其中黑色那套內裡全空，沒有刻意擠出事業線，坦胸大秀白皙肌膚，另一套她穿上白色連身衣，跪坐在床上，展現完美S曲線，露出半邊側乳，帥氣又性感，完全不像49歲，令人超驚艷。
而妮可基嫚曾和黑人搖滾巨星藍尼克拉維茲傳出論及婚嫁，她接受《The Edit》專訪時，也鬆口洩漏曾和藍尼克拉維茲訂婚，不過兩人分手後沒芥蒂，前年她還大方介紹現任老公齊斯艾本與舊愛認識。
(中時電子報)
關鍵字：妮可基嫚
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