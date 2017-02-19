老婦陳屍山區工寮 疑頭部遭重擊致死

我要評比

屏東恆春鎮大光里山區，今晨1名74歲老婦陳屍在工寮內明顯死亡，兒子發現後報案，據警方初步調查，老婦頭部有明顯外傷，疑遭重擊導致，但身上衣著完整，目前警方已掌握幾名特定對象做調查。

(中時)