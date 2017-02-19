南投燈會晚間落幕 施放15分煙火
南投燈會今天晚間落幕，晚間8時到8時15分加碼施放煙火，慶祝南投燈會及周邊活動春節期間吸引逾450萬人次參觀。
南投縣政府規劃「南投燈會、沙雕藝術暨恐龍展」，主要展區位於南投縣農工商會展中心，其中為期近1個月的南投燈會今天晚間將落幕，縣府晚間7時在會場主舞台舉辦閉幕式，頒發感謝狀給燈會所有贊助及合作單位，晚間8時20分到50分進行終場演出。
縣府觀光處今天表示，為慶賀春節期間南投燈會及周邊活動參觀人潮突破450萬人，另加碼安排施放15分鐘璀璨煙火，煙火施放時間為晚間8時到8時15分。
觀光處表示，今年南投燈會移師南投市舉辦，結合沙雕藝術展、恐龍展，打造最強三合一春季出遊行程，是歷年燈會創舉，成功贏得好評與人氣，另邀中國大陸重慶「銅梁火龍」來台表演，百年民俗技藝吸引數萬人次觀賞，讓南投燈會精彩程度更響亮。
觀光處表示，南投縣以成為台灣的「觀光首都」為目標，縣府人員在觀光領域不斷發揮創意，搶在過年前開幕的燈會形態，打破只有元宵賞燈傳統，縣府以觀光為優先考量，結合豐富周邊活動，滿足旅客多元需求，以達成觀光大縣美名。1060219
(中央社)
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