馬現在最挺郝？郝龍斌：不要太多聯想

國民黨內多人表態參選黨主席，參選人不僅勤跑基層，也努力拉大老站台，國民黨副主席郝龍斌昨碰巧與前總統馬英九同台，日前還向馬借將發言人徐巧芯到郝營，馬也允諾出席郝辦成立茶會，被外界解讀馬英九似乎目前最挺郝龍斌。郝龍斌今天則澄清，馬已經聲明只要參選人有邀請他都會參加，「不要做太多聯想。」

郝龍斌今天出席國民黨士林區黨部新春團拜聯誼，郝龍斌受訪時提到，對於馬是不是最挺自己，郝龍斌澄清，對於馬特別安排時間參加他辦公室成立，他非常感謝，茶會也邀請很多其他朋友，大家都是支持國民黨，支持國民黨團結；對於馬是否最支持自己，他則認為不要做太多聯想，大家都希望國民黨更好。

(中時)