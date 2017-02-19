鼓動收視率 美主播熱衷公開槓川普

美國新聞主播接連在記者會中槓上美國總統川普，引起話題也提振收視率。反對者認為這不過是搭川普熱的順風車，但被點名的媒體均指這是善盡記者監督的職責。

美國國家廣播公司（NBC）新聞主播亞歷山大（Peter Alexander），17日在川普（Donald Trump）記者會中公開糾正川普指其選舉人票創歷史紀錄的說法是錯誤，引起反川普陣營拍手叫好，成為社群媒體的「網紅」。

美國主流自由派媒體的電視主播和記者公開槓上川普及其幕僚不是第一次。

有線電視新聞網（CNN）白宮特派員阿科斯達（JimAcosta），因川普公開批判CNN，兩度在記者會中與川普大小聲，這些影像和報導在網路上快速流傳，阿科斯達也成了反川普人士眼中的英雄。

同樣的，CNN與NBC主播泰普（Jake Tapper）和勞爾（Matt Lauer），在訪問中嚴批白宮資深顧問康威（Kellyanne Conway），也成了熱門話題。

網路政治媒體Politico引述不具名美國新聞頻道人士的說法，這不是新現象，早年的主播唐納森（Sam Donaldson）和丹拉瑟（Dan Rather）都公開槓過雷根（Ronald Reagan）與老布希（George H.W. Bush）。

前主播拉提根（Dylan Ratigan）認為，這種現象對雙方都有利，川普支持者樂見川普單挑媒體記者，有線新聞網也希望主播和川普衝突，就是觀眾愛看的吵架和對立。

不過被保守派陣營批評為炒作收視率的電視新聞網，和搭川普熱順風車的記者與主播，都認為只是盡記者監督執政者的責任。1060219

(中央社)