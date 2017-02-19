選情激烈 查獲農會代表1票6千元

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農會選舉選情激烈，台東地檢署昨晚查獲台東地區農會劉姓樁腳，以每票6000元向會員買票，檢察官訊問後以8萬元交保。

農會總幹事選舉前哨站、小組長和會員代表選舉，今天登場，上午投票率比預期高，一大早台東市地區農會的投開票所已經大排長龍。

由於台東地區農會總幹事選舉「老臣挑戰現任」，支持人馬壁壘分明，選情激烈，賄聲賄影傳聞不斷。

台東地檢署主任檢察官鄧定強昨天晚上指揮台東縣調查站，查獲劉姓樁腳，以每票6000元向會員買票，指定投給支持的農會代表，鄧定強訊問後以8萬元交保。

台東地檢署主任檢察官吳維仁表示，已掌握賄選脈絡，案情已向上發展。除了此案外，還掌握其他農會的賄選情資，最近開始收網。1060219

(中央社)