公路總局長陳彥伯請辭：負起行政責任

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蝶戀花旅行社一輛遊覽車在國道翻覆釀33死，公路總局長陳彥伯、觀光局長周永暉口頭請辭。陳彥伯今天上午赴二殯哀悼罹難者，強調自己要負起行政責任。

陳彥伯表示，身為公路主管機關首長，要為此負起行政責任，他已向交通部長賀陳旦口頭請辭，並提出書面辭呈，「對於這起重大遊覽車交通事故，本人在此表達最深的悲痛與哀悼。」

陳彥伯也說，公路主管機關以後會就遊覽車安全管理繼續加強，並跟各個部門橫向聯繫，讓這樣的悲痛事件不再發生。1060219

(中央社)