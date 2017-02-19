明星賽休兵沒偷懶 林書豪練投等待復出

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美國職籃（NBA）東西區明星賽今天登場，休兵的林書豪則在臉書粉絲團放上練習投籃的影片，為明星賽後復出做準備。

布魯克林籃網的林書豪去年11月初曾因左大腿拉傷，缺席17場比賽，他歸隊後，去年12月底出戰夏洛特黃蜂時再度受傷，休兵至今。籃網總教練艾特金森（Kenny Atkinson）日前曾說，林書豪可望在明星賽後的首場比賽復出。

林書豪目前僅打了12場例行賽，平均單場13.9分、3.3籃板、5.8助攻，籃網目前9勝47敗，戰績在全聯盟墊底。1060219

(中央社)