金正男妻子求助中國大陸 盼能領回遺體

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星島日報今天引用馬來西亞媒體報導指出，住在澳門的金正男第二位妻子李慧靜，出面阻止金正男遺體送往北韓。她向中國大陸駐馬來西亞大使館求助，希望領回亡夫金正男遺體。

馬來西亞媒體「Free Malaysia Today」日前報導，金正男的遺孀李慧靜現居於澳門，外界傳言她為金正男誕下一子一女，包括長子金韓松。報導說，她向中國大陸駐馬來西亞大使館求助，希望領回金正男的遺體。

報導指出，只有一等親有資格領回金正男的遺體，因此遺體的DNA和家屬的DNA一致才能領回遺體。但是要領回遺體，必須先等官方收到完整的驗屍報告後才能進行，目前驗屍已經完成，預計一周內發布。

星島日報報導，南韓政府為阻止北韓索討金正男遺體，從事件發生後一直向大馬政府要求結束調查後再讓人領回遺體。但南韓政府並無有效手段，剛好李慧靜出面要求引渡遺體，南韓希望大馬當局能接受這一請求。1060219

(中央社)