通過同婚4年後 法國人沒打算走回頭路

法國同性婚姻法案通過近4年，民眾支持比例已增加到6成以上；這項平等權利受憲法保障，政治上也幾乎不可能走回頭路。圖為掛著巨幅彩虹旗的巴黎市政府。中央社記者曾依璇巴黎攝 106年2月19日

法國同性婚姻4年後專題之一法國同性婚姻法案通過近4年，從反對轉而認同的法國人越來越多，支持婚姻平權的比例呈增加趨勢，目前已在6成以上；且這項平等權利受憲法保障，政治上幾乎不可能走回頭路。

2013年5月18日，法國成為全球第14個承認同性婚姻的國家，以平等之名，開放同性伴侶領養、繼承等與異性夫妻一樣的權利。

法律承認同性婚姻，是總統歐蘭德（Francois Hollande）就任後第一個實現的重大競選承諾，也被視為他任內最重要的政績之一。

法國社會當時熱烈辯論這項法案，導致嚴重對立，但時至今日，支持維持同性婚姻的比例只增不減。

根據民調機構CSA於2013年4月，同性婚姻法案通過一個月前所做的民調，當時53%的法國人支持同性婚姻，但有56%反對同性伴侶領養小孩。

隔年，另一個民調機構BVA發現，55%的人認為同性婚姻是正確改革，反對同性伴侶領養小孩的比例則降到48%。

又過了一年，BVA的調查顯示，支持同性婚姻的法國人增加到67%，且64%的人反對下任總統廢除法規，贊成同性伴侶領養小孩的比例也增加到57%。

去年，根據法國公眾意見機構（Ifop）調查，62%的人贊成維持同性婚姻，而且連右派選民都有54%支持。

從趨勢來看，法國社會在法案通過後，越來越認同婚姻平權。即使是原本反對同性婚姻的政治人物，現在也普遍軟化立場。

前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）原本主張廢除法案，但去年坦承這是個艱難議題，經思考後，他不再堅持。

右派的總統參選人費雍（Francois Fillon）表明，若他於今年5月當選總統，將維持法案，只是要修改文字，限縮同性伴侶的領養權；極右派參選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）也改變「廢除法案」的強硬說辭，在政見中提到要打造一個更好的民事結合制度，替代現行法律，但不會取消已婚同性伴侶的登記。

事實上，即使是總統，也不能對憲法保障的平等權恣意而為。

負責報告同婚法案的國民議會議員比內（Erwann Binet）解釋，雖有人趁大選之機，要求廢除法案，但幾乎不可能，因為現在多數人都認同同性婚姻，連原本反對的都轉為支持了。

「而且，在我們的憲法中，一向認為一旦開放了新權利，就不能讓進展走回頭路，同性婚姻就是一例」。

比內認為，同性婚姻生效將近4年來，越來越多反對者發現社會並沒有出現他們想像中會發生的問題，因此轉而支持婚姻平權；雖然總有想把自己認定的典範強加在所有人身上的團體，但整體而言社會在往正面方向發展。

去年10月，沉寂已久的反同婚組織「全民遊行」（Manif Pour Tous）於右派總統初選之時，重回街頭，要求廢除法案，警方估計最多2萬4000人參與，與3年前動輒30萬人的動員力量，不可同日而語。1060219

(中央社)