加油站設廁所 這點子誰想的？

加油站設廁所 這點子是前台灣省長宋楚瑜想出來的。圖為宋楚瑜當年在美國拍攝的照片。(圖/宋北北臉書)

外出行車，若內急時？大家會想趕快找加油站上廁所。為什麼加油站設有廁所？近日前台灣省長宋楚瑜在臉書揭密，貼文指出，他到省府服務後，向中油公司負責人建議推動的；台灣現在每個加油站都有附設廁所，迄今民眾已經非常習慣，「上廁所，找加油站」。

宋楚瑜指出，「加油站設廁所點子」源自他在美國留學時代的生活經驗，當時宋楚瑜一家人參加旅美學生承租的巴士到威廉斯波特（Williamsport, Pennsylvania）為中華少棒隊加油，從華盛頓到威廉斯波特來回8小時，途中許多人就往路邊的加油站擠，大排長龍上廁所，宋見狀拿起相機拍了一張，沒想到這張照片就成了日後他在省政府服務一個建設創意的來源。

宋楚瑜初掌省政府時，在拓寬省道、公路時，想到往美國威廉斯波特時那張照片，就向當時任中油董事長的張子源先生提議，張子源讚同可方便民眾又回饋顧客，便編列經費在加油站附設廁所。第一家中油加油站「廁所開張」時，張子源邀請宋楚瑜一起「試用」，是當時一條大新聞。

宋楚瑜表示，剛開始時，加油站附設廁所不提供免費衛生紙，後來逐步改善，也提供衛生紙讓人取用，社會進步就是這樣累積起來的。

(中時電子報)