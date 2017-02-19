穿越300年 康熙聖旨現身河北農戶家
大陸河北省臨西縣搖鞍鎮一戶農家中珍藏著一道清康熙23年（西元1684年）9月24日頒發的聖旨原件，雖歷經300多年，但基本上保存完好。
中國大陸看看新聞網18日報導，當地搖鞍鎮東來寨村一吳姓農戶家中的聖旨材料為提花錦緞，整體底襯是縱橫交錯的雲彩圖，總長1.2公尺，寬0.31公尺，用漢文和滿文兩種文字書寫。
聖旨正文漢字部分用楷書書寫，共計19行，325個漢字，滿文部分共計23行。
報導說，據「吳氏族譜」記載，吳氏家族在清朝是當地的名門望族，在清早中期共有四世6人為官。吳成龍為官清正，後又升任蒲按州知州、刑部員外郎等職。
河北省邢台市臨西縣歷史文化研究學者楊遵義說，這道聖旨是康熙帝頒發給時任四川重慶府南川縣知縣吳成龍和他的亡妻劉氏、繼妻陳氏的。
聖旨中，「雅擅才能」、「不忘顧復斯民之責」等文字，讚揚吳成龍的辦事能力，體恤民眾疾苦的品質，也表彰他的兩位妻子優良的持家作風和傳統，吳成龍和兩位妻子分別被封為「文林郎」、「孺人」。1060219
(中央社)
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