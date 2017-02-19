PGA》強森Genesis連兩天66桿 新科「球王」？
美巡Genesis公開賽受到大霧與暴雨干擾延誤比賽，19日第三天大多選手都未出發，美國重炮強森只在這天補打完第二天賽程，結果最後4洞抓下3隻小鳥，連續兩天揮出66桿(-10)，以領先1桿的總桿132桿(-10)躍居榜首，站上搶攻「球王」位置，不過，他得在20日最後一天通過連打第3、4輪36洞的馬拉松考驗。
強森目前位居世界第3，落後當今「球王」戴伊0.8678分，只要這場比賽奪冠、而戴伊又沒能獲得前3，就是世界高球新科球王。
戴伊前兩輪都揮出70桿，以總桿140桿(-2)並列第40晉級，19日第3輪較早出發，打5洞成績+1，以總桿-1退居並列第53，看來此戰不易獲得前3保住王座，至於強森能否「奪冠稱王」？就掌握在他自己手中。
至19日天黑收兵為止，暫居前4共6位選手(含並列)第3輪都沒出發，雖然強森躍居龍頭，但並列第2的2位同胞培瑞茲、卡麥隆只落後1桿，並列第4的美國選手羅格斯、波斯頓與委內瑞拉好手維加斯，只差2桿，20日最後一天還有36洞要打，最終冠軍落入誰手還充滿變數。
上一場圓石灘配對賽奪冠的世界第6美國23歲新秀史畢斯，19日打完第2輪交出68桿，以總桿137桿(-5)位居並列第17，還有機會在最後兩輪後來居上，爭奪2連勝。
(中時電子報)
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