告別待11年天使 韋佛1年約當教士

韋佛告別天使，1年約轉戰教士。(美聯社資料照)

效力天使11個球季、三度入選明星賽的右投韋佛(Jared Weaver)，如今即將離開熟悉的洛杉磯，以1年300萬合約加盟聖地牙哥教士，儘管資歷顯赫，但近年身手下滑，球速更掉到僅剩130公里左右，據美媒19日報導，教士並未保證讓他先發，想擠進輪值得靠自己爭取。

34歲的韋佛，在天使繳出150勝93敗、自責分率3.55戰績，但近兩季球速驟降，改以變化球為主軸的投球，儘管依然能吃超過150局，但僅有19勝24敗，自責分率5.06及每局被上壘率1.46，更是寫下生涯新低，也讓天使決定和他分手。

離開洛杉磯前，韋佛也不忘透過推特向球迷道別，感謝所有天使球迷這些年的支持，隨後也放上演員費洛(Will Ferrell)飾演聖地牙哥著名播報員柏岡蒂(Ron Burgundy)的影片，寫道：「期待跟這個了不起的播報員喝上蘇格蘭威士忌！」對於要投身全聯盟最年輕球隊之一，他感到相當期待。

相較於韋佛欣然接受，他的離去可讓球隊的其他人很不習慣，除總教練索西亞(Mike Scioscia)坦言感覺很怪，天使「神鱒」卓奧特(Mike Trout)更是略顯難過說，韋佛是個好隊友，地位更無法被取代，「我們球季後聊了很多…當我來到這，他也在這。現在球隊跟休息室，都安靜了下來。在這些地方看不到他，感覺很不一樣。」

(中時電子報)