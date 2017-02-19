美航母打擊群開始南海巡航任務

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南海緊張升溫之際，美國海軍宣布，美國航空母艦打擊群開始南海巡航任務。外界關切此舉恐成為川普新政府的衝突引爆點。

路透社報導，中國大陸外交部15日警告華府，不要在南海挑戰中國大陸主權。

美國海軍表示，包括尼米茲級（Nimitz）卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson）在內的航母打擊群，18日開始在南海展開定期巡航。這項任務公布在卡爾文森號臉書專頁。

航母打擊群指揮官基爾比少將（James Kilby）表示，幾週來在太平洋的訓練，提高航母打擊群的效率和就緒程度。

「海軍新聞社」（Navy News Service）引述基爾比少將說：「我們期待展現這些實力，同時和我們在印亞太地區的盟邦、夥伴和朋友鞏固現有的強勁關係。」1060219

(中央社)