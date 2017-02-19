金正男刺殺案 印尼女嫌:受雇於日本人
「日本電視台」新聞網（NNN）報導指出，在馬來西亞吉隆坡國際機場暗殺北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男的印尼女子席蒂艾沙曾向家人表示，是受雇於日本人拍整人節目。
席蒂艾沙曾說，受託要對有錢的男性潑灑醬汁，是為了要拍攝在日本播放的電視節目。NNN報導，席蒂艾沙曾告訴家人說，上個月在印尼的購物中心拍攝了整人的戲，男子付了很多錢，金額如果折合日圓，約是8500日圓（約新台幣2330元）。
涉嫌於13日刺殺金正男的25歲印尼籍女子席蒂艾沙（Siti Aishah，譯音）上個月回到老家時曾向家人表示，被自稱是日本人的男子委託做事。
席蒂艾沙的兄嫂接受採訪時說：「曾問席蒂艾沙是受託於誰做事？答說：『是日本人』。而且席蒂艾沙在老家時，常有男子打電話來。」
席蒂艾沙的兄嫂表示，席蒂艾沙說是要用兩手摸對方的臉頰、戳戳對方的手臂，然後潑灑醬汁、整對方。席蒂艾沙說，男子已支付了很多錢，所以席蒂艾沙還說，真想看看播放出來的節目。
金正男遭刺殺案，馬來西亞警方17日晚間逮捕了46歲北韓籍的嫌犯李正哲（Ri Jong Chol，譯音），其他落網包括印尼女子席蒂艾沙（Siti Aishah，譯音）、她的馬來西亞男友，以及持有越南護照的女子段氏香（Doan Thi Huong，譯音）。
NNN報導引述馬來西亞媒體的報導說，金正哲多次出入馬來西亞。1060219
(中央社)
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