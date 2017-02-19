助母語保存傳承 教長：有教還要能用

2月21日是世界母語日，教育部長潘文忠今天表示，「母語斷，文化滅」，推動母語光靠教學仍不足，希望能融入生活情境，讓母語「有教、還要能夠用」。

為了向世界宣傳保護語言的重要，聯合國教科文組織於1999年提出，將每年2月21日訂為「世界母語日」，教育部結合客家委員會、原住民族委員會和各地方政府，今天在松山文創園區舉行世界母語日成果展，將母語化為具體展示和互動。

教育部長潘文忠表示，台灣過去幾年在母語的保存推動上很積極，主因是早期環境不能讓母語可以很好地維繫和傳承，而聯合國教科文組織也提到全世界有6000多種母語，有2000多種未來可能快速消失，其中包含台灣在地的母語。

「母語斷，文化滅」，潘文忠指出，這是很嚴肅的問題，現在有幾種母語已經很脆弱，尤其原住民族語裡，有些族語只剩少數耆老能說，顯示維繫母語的力量和環境不足，教育部在民國89年將本土語言列入中小學課綱，在國小更成為必修課，這對台灣推動母語是重要一步，但這只是基礎。

潘文忠表示，要推動母語，光依靠有限教學還是不足，如果沒有更多學習情境，即使老師在課堂上聲嘶力竭的教學，但學生回到家或到社會用到的機會很有限，這禮拜教過，下禮拜又變很陌生，這也是母語教學面臨的一大挑戰。

為了更積極推動母語，潘文忠表示，教育部過去一直推動情境式教學，更希望往下延伸，在幼兒園階段進行浸潤式的語言學習，但這部分還要再接再厲；教育部也推動夏日樂學活動，讓學生在沒有課業壓力的環境下，從生活中接觸母語文化，希望讓母語「有教還要能夠用」，也希望父母在家裡有機會能多講母語，讓孩子從小自然接觸。

世界母語日成果展現場分為客家語言區、閩南語語言區和原住民族語言區，客家語言區除了介紹客家語言相關資料，還規劃陀螺、扯鈴和釣酒瓶等鄉土童玩區、柿汁染色DIY體驗和露天電影院。

閩南語語言區則有復古商店造景、互動掌中戲，另外還有「小小茶藝師」，位於阿里山茶區的隙頂國小，結合地方產業和本土語言教學，全校學生都身懷泡茶絕技，還通過小小茶碩士和小小茶博士認證，小朋友也在現場展示擺席、溫杯、入茶、聞香等泡茶流程。

原住民族語言區則介紹各原住民的族語和圖騰、木雕等，現場還規劃族語說故事，並由原住民小朋友進行音樂、舞蹈等互動展演。1060219

(中央社)