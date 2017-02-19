四大洲花滑女單賽 日三原舞依逆轉勝
2017ISU四大洲花式滑冰錦標賽昨天在南韓江陵舉行女子單人長曲項目比賽，日本選手17歲的三原舞依逆轉勝。曾罹病住院的她，被認為寫下灰姑娘傳奇。
在女子單人短曲項目暫居第4的三原昨晚在長曲項目獲得134.34分，短曲與長曲總計得200.85分，戲劇性地達成逆轉勝。這是三原首度在四大洲花式滑冰錦標賽出賽，結果奪冠。
第2名是加拿大選手達勒曼（Gabrielle Daleman）、第3名是日裔美籍選手長洲未來（Mirai Aileen Nagasu）。台灣選手林仁語未能進入前10名。
四大洲花式滑冰錦標賽被視為明年2月9日在南韓江原道平昌登場的冬季奧運前哨戰。
三原在長曲比賽一開始3迴旋跳躍成功，即使是體力消耗疲勞的演出後半，她也完成3次連續跳躍，繼短曲比賽之後，她無失誤地完成了7個跳躍的要素。
日媒報導，三原對於本季的演出懷抱的心意就是「能滑冰就感到很幸福」。2015年底，她被醫師診斷是罹患了原因不明的慢性關節炎，住院治療。約在4個月後才重返滑冰場練習。她的教練中野給她長曲的練習就是「灰姑娘」（仙度瑞拉），希望她能克服苦難，輕盈地表演。1060219
(中央社)
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