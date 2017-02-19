羅根柏林影展首映 休傑克曼完美落幕
「金鋼狼」系列電影最終章「羅根」，昨晚在柏林影展全球首映，這部做為好萊塢男星休傑克曼「封爪」告別作，從預告可看出影片著墨金鋼狼內心層面，也為卸爪演出畫下完美句點。
休傑克曼26日將來台宣傳「羅根」，而昨天「羅根」也在柏林影展首映，包含主角休傑克曼、派屈克史都華、新秀演員達芙妮基恩，以及導演詹姆士曼格等劇組人馬，全都出席首映會紅毯。
休傑克曼從2000年演出「金鋼狼」一角，立刻成為全球家喻戶曉的一線巨星，17年的演出不僅穩固他在好萊塢影壇的地位，更成為史上最長壽的超級英雄演員，而今年將推出的「羅根」不只是「金鋼狼」系列的最終章，也是休傑克曼正式告別這個角色的最後一次演出。
劇組顛覆以往的風格，以最忠於原味的方式呈現這位傳奇英雄，從片名捨棄「金鋼狼」回歸這位變種人的本名來命題，透露出劇情將更深入到這位英雄的內心。昨晚在柏林影展首映，立即獲得滿堂彩並奪得各大媒體影評的極佳讚賞。
「羅根」將於28日在台上映。1060219
(中央社)
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