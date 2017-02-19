周比蒼赴二殯追悼罹難者 全程不發一語

我要評比

蝶戀花旅行社創辦人周比蒼，今天上午赴二殯追悼罹難者，遭家屬追問是否會履行承諾，他全程不發一語。

周比蒼昨出席頭七法會，承諾會負擔喪葬費，並留下一支電話號碼。他今天出席追悼會，離去時被家屬追問是否會履行承諾，他則不發一語。

周比蒼離去時，被大批媒體圍繞，面對媒體追問，同樣一語不發，快步離開二殯，搭上計程車離去。1060219

(中央社)