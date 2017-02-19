遠離不友善華府 川普擁抱同溫層

我要評比

美國總統川普今天在佛羅里達州大型造勢活動現身，昨天出席南卡羅來納州波音新客機揭幕儀式。川普離開充滿媒體敵意的華府，直接訴求支持群眾的意向明確。

川普（Donald Trump）18日在佛州墨爾本（Melbourne），出席就職後首場猶如競選活動般的大型演講，吸引大批支持者到場。

川普向支持者表示，媒體不斷報導沒有根據的新聞，有些消息是假造的，他們就是不願意報導事實。媒體已變成社會問題的一大部分，也是體制腐敗的一部分。

川普已表明，美國自由派主流媒體報導不誠實，將直接與民眾溝通，不再透過這些媒體的報導。

川普同時在推特接連發文，「別相信主流（假新聞）媒體，白宮運作的『非常好』，我接到『爛攤子』，正在解決問題的過程中。」

他還寫到，「假新聞媒體（失敗的@紐約時報、@ NBC新聞、@ABC、@CBS、@CNN）不是我的敵人，而是美國人民之敵！」

川普在美國總統日（Presidents Day）長週末，遠離華府是非。他於17日在南卡羅來納州北查爾斯頓（North Charleston），為波音公司（Boeing）新型787夢幻客機與新型空軍一號揭幕，並對員工發表演說。

南卡是川普死忠基層所在，55%的選民支持川普，41%支持落敗的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

面對支持者歡呼，川普一掃在華府與主流媒體纏鬥的怨氣，向支持者重申「美國優先，買美國產品，聘用美國人」，他的焦點全部放在工作機會，把工作帶回美國，特別是製造業。

美國自由派媒體認為，川普週末勤跑基層，再度提出工作機會與移民行政命令等議題，是訴諸民粹主義，遠離華府不友善的媒體環境，擁抱同溫層。

不過也有評論指出，川普善於和基層民眾溝通，這是他的長處。與其留在華府和媒體記者吵架，與民眾站在一起比較有政治效果。1060219

(中央社)