主播張宇閃嫁政大學長「張小姐決定變成劉太太」
台視前美女主播張宇今（19日）在臉書宣布，與政大學長男友登記結婚，張宇甜蜜寫下：「就這樣，張小姐決定變成劉太太了」，儘管她透露「原來登記結婚是一件很空虛的事情」，過程只要十分鐘，不過婚後與另一半的生活「睡前聽得見他的鼻息，客廳地板上有他亂丟的臭襪子」，仍讓張宇感到很踏實。
張宇和老公無話不談，一起運動、看冷僻電影、有時為了一個議題辯論兩小時，儘管張宇自嘲：「世界上大概也只有這人跟我一樣無聊了吧」，不過在老公身旁，張宇幸福說：「我變成一個很穩定的人，躁動的靈魂不再沒有安全感，心中無比自在。」更認為兩人好像前八世就認識，只是現在才久別重逢，字裡行間藏不住甜蜜。
張宇回憶老公在一次親戚聚會時，突拉她進書房求婚，當老公說願意「為了妳奮鬥一輩子」時，更是讓張宇激動掉淚，儘管張宇認為求婚有點搞笑、快速，她仍甜蜜說：「念在你說你要被我欺負一輩子的份上，於是我答應了。」
而現在張宇的粉絲名稱也改成「張宇-愚婦日報 Yufool Daily」，樂於享受人妻生活的她，把婚姻生活視為真實人生的開始，並告白老公：「當另一半奮力向前衝時，我願成為你背後的溫柔力量，為你準備愛妻便當。」
(中時電子報)
關鍵字：張宇
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