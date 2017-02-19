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2月19日中視午間新聞搶先看

《國道33死 交部2局長自請下台》

戀花武陵賞櫻團在國道五號翻覆，造成33人罹難，觀光局長周永暉及公路總局長陳彥伯自我處分辭去局長職位

《第二預備金3億 補償家禽禁宰》

禁運禁宰禽類七天新措施，業者損失政府來吸收，農委會提及第二預備金大概是3億元左右

《買賣房屋須公證 房仲批:擾民》

想買房子的民眾注意了，為了可望減少買賣房屋糾紛，未來民眾買賣房屋的契約，必須先找公證人公證

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播郭安妮播報的中視午間新聞！

(中時電子報)