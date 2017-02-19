NBA》灌籃大賽也爆冷 羅賓生三世奪冠

溜馬前鋒羅賓生三世爆冷搶下今年灌籃大賽冠軍。(美聯社資料照)

緊接在三分球大賽之後舉行的灌籃大賽，竟也爆出冷門，原本奪冠呼聲最高的魔術前鋒阿隆戈登失常，首輪就遭淘汰，決賽意外由默默無名的溜馬葛倫羅賓生三世與太陽小瓊斯對決，羅賓生三世最後以兩次飛越隊友的扣籃，有點難看地拿下今年灌籃大賽冠軍。

首輪先由快艇狄安卓喬丹飛越DJ台，拿到41分開啟，接著羅賓生三世飛過雙人疊羅漢雙手猛扣拿50分，小瓊斯飛過4人扣進拿45分，戈登雖表演噱頭十足的空拍機丟球，空中第一時間跨下扣籃動作，卻因連續失敗3次，直到第4次才成功，僅拿38分。

首灌失常的戈登，到了第2灌表演轉身背後胯下扣籃，竟又連4扣失敗，僅拿34分提前淘汰，小喬丹用正面轉身胯下扣籃拿43分，小瓊斯表演隊友丟籃框側框接球，空中第一時間左手爆扣，拿下50分，壓軸的羅賓生三世則是360度轉身扣籃拿41分，驚險宣告晉級。

到了決賽，羅賓生三世第1灌請隊友保羅喬治拿球，直接空中取球灌籃，拿到44分，接著小瓊斯嘗試飛越3人扣籃，卻連失敗3次，只以37分收場，等同宣告羅賓生三世提前奪冠，小瓊斯的第2扣表演罰球線起跳扣籃，結果拿到50分滿分，卻已無濟於事。

羅賓生三世第2扣再請喬治出場，加上溜馬啦啦隊與吉祥物，飛越3人轉身背後倒扣，也拿50分滿分，可惜今年灌籃大賽太不精采，一大堆的失敗動作，造成冷場不斷，也因去年戈登與灰狼拉維的對抗太緊張刺激了，才讓今年灌籃大賽內容略嫌無趣。

(中時電子報)