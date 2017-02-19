美國海軍宣布 啟動航母戰鬥群巡航南海

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川普就任美國總統後，一系列強硬表態使南海局勢緊張升溫。美國海軍宣布，美國航母戰鬥群開始南海巡航任務，外界關切此舉恐成為中美衝突引爆點。

該消息由卡爾文森號臉書專頁公布，美國海軍表示，包括尼米茲級（Nimitz）卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson）在內的航母戰鬥群，18日開始在南海展開定期巡航。

航母戰鬥群指揮官基爾比少將（James Kilby）表示，幾周來在太平洋的訓練，提高航母戰鬥群的效率和就緒程度。

(旺報)