周比蒼現身追悼會 全程不發一語 自救會憂承諾跳票
國道五號事故今舉行罹難者追悼會，蝶戀花旅行社創辦人周比蒼稍早現身會場，他在場內致意時，家屬未有激烈反應，隨後他快步離開現場，被媒體緊緊包圍，罹難者自救會長陳先生上前追問周「要不要負責？」周比蒼全程未發一語，坐上計程車離去。因周比蒼給的聯絡窗口電話關機，原本答應負擔的喪葬費又跳票，自救會擔心周所有的承諾都會跳票。
旅遊公會發言人李奇嶽稍早也到現場致意，談到日前好心幫忙卻惹議挨批，他再度強調，13日事發晚間就趕到現場，一職聯絡蝶戀花負責人周繼弘，直到隔日清晨才第一次見到面，向他詢問事情，當時覺得他很年輕，情況很混亂，因此代為回答媒體問題。
不料，後來卻被駕駛家屬搬出班表打臉，他發現蝶戀花提供資料錯誤後，立刻向周確認，周才承認自己講錯，他當時也不忍心多苛責，「只是覺得這麼重要的事怎麼可以講錯。」至於班表是真是假，應交由檢方認定，不多做揣測。
他強調，國內有旅行重大事件發生時，旅行公會的志工會第一時間協助處理，保障家屬權益，讓受傷者有好的照料，往生者能辦好後事，現階段會持續協助家屬。
(中時)
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