川普新版旅遊禁令 最快21日發布

美國國土安全部長凱利（John Kelly）今天表示，川普執政團隊新版旅遊禁令，將不會阻擋綠卡居留證持有人和已經在飛機上的旅客入境美國。據傳更新版行政命令最快21日發布。

路透社報導，凱利在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）表示，「總統在思忖推出1個比原先（命令）更周全、更有效率的版本。我將有機會參與發布計畫，尤其是確保民眾從海外進入美國機場時，不會有種被困在系統之中的感覺。」

當被問及綠卡居留許可證持有人是否將獲准入境，凱利說：「這是好的假設，就簽證而言...如果他們動身從遠地前來美國，他們抵達時將獲准入境。」

他承諾「1個短暫的引導期，確保另一端的民眾無法上機。但如果他們已經上機來到美國，他們將獲准入境。」

「華爾街日報」引述國務院內部備忘錄報導說，川普行政命令更新版草案顯示，川普團隊旅遊禁令對象仍鎖定原先行政命令所涵蓋的7個人口主要為穆斯林國家的公民，即伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門。

華爾街日報引述美國政府官員說，更新版行政命令最快21日發布。（譯者：中央社蔡佳敏）1060219

(中央社)