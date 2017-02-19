國道33死意外 自救會憂周比蒼承諾跳票

蝶戀花旅行社一輛遊覽車在國道翻覆釀33死；自救會陳姓會長今天說，蝶戀花創辦人周比蒼給的聯絡窗口電話關機，原本答應負擔的喪葬費跳票，擔心周所有的承諾都會跳票。

此外，陳姓會長也說，乘客家屬沒有提過國賠一事，和周比蒼開會時也很平靜，「我們好聲好氣跟他談，體諒周老闆，說委屈他了；結果，周比蒼頭七拜一拜，原先答應的事情卻跳票，我們大家都在等啊！也擔心後續的保險賠償承諾等會跳票」。1060219

(中央社)