口頭請辭 公路觀光局長上任未滿1年

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蝶戀花遊覽車翻覆意外釀33死，交通部證實觀光局長和公路總局長都已口頭請辭，這2名局長去年9月才就任，任職期間不算長。

13日晚間，蝶戀花旅行社遊覽車在國5發生翻覆意外，導致33人死亡，11人受傷，震驚社會。

交通部次長王國材今天證實，觀光局長周永暉和公路總局長陳彥伯都已經口頭向交通部長賀陳旦請辭，以負起責任，也承諾會將現有後續工作完成。

事實上，這2名局長都是在去年9月上任，公路總局長陳彥伯曾任交通部專門委員、副司長、司長、主任秘書及台灣區國道新建工程局局長等職務。

觀光局長周永暉更是引發關注，曾任台鐵局長，當時轉任觀光局長時引發諸多質疑，不少業者認為他不懂觀光，但他積極在新南向和日本等市場開拓，也受交通部重視，想不到不到1年就遇上重大公安意外。

交通部強調，目前交通部長賀陳旦還未對2名局長的辭呈有明確表態，一切都會先等事件處理告一段落後才會做裁示。1060219

(中央社)