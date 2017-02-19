彰化一級戰區 永靖農會改選2嫌涉賄交保
基層農會改選，彰化縣一級戰區永靖鄉，賄選傳聞不斷，檢警積極掌握情資，18日傳喚5人到案說明，1名會員坦承收受參選人送香菸拉票，另2人亦坦承涉嫌賄選，訊後分別以5萬元交保。
今日登場之基層農會改選，根據彰化縣農業處資料，永靖鄉農會有75人登記參選，將選出45名代表，再於3月3日召開會員代表大會投票選出9名理事，總計有16名理事候選人，選情十分激烈。
彰化地檢署主任檢察官黃淑媛、檢察官李毓珮昨天下午進駐員林警分局，指揮警方通知、傳喚5人進行長時間偵訊，74歲王姓代表參選人，坦承接受友人78歲邱男拜託才登記參選，並拿了2萬元，並買了條長壽香菸送給王姓會員拜託支持。
直至今天凌晨1時，樁腳邱男、行賄的王姓代表參選人，被檢方諭知以5萬元交保，承認收受香菸請託的王姓會員，則諭知緩起訴處分後請回。因邱男自身並未登記參選理、監事，為何花錢找人競選會員代表？檢警將持續擴大追查釐清動機。
(中時)
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