彰化一級戰區 永靖農會改選2嫌涉賄交保

基層農會改選19日登場，彰化縣永靖鄉選情超激烈，2名涉賄遭檢警傳喚後認罪交保。(謝瓊雲攝)

基層農會改選19日登場，彰化縣永靖鄉選情超激烈，登記參選會員代表的人數大爆炸。(謝瓊雲攝)

基層農會改選，彰化縣一級戰區永靖鄉，賄選傳聞不斷，檢警積極掌握情資，18日傳喚5人到案說明，1名會員坦承收受參選人送香菸拉票，另2人亦坦承涉嫌賄選，訊後分別以5萬元交保。

今日登場之基層農會改選，根據彰化縣農業處資料，永靖鄉農會有75人登記參選，將選出45名代表，再於3月3日召開會員代表大會投票選出9名理事，總計有16名理事候選人，選情十分激烈。

彰化地檢署主任檢察官黃淑媛、檢察官李毓珮昨天下午進駐員林警分局，指揮警方通知、傳喚5人進行長時間偵訊，74歲王姓代表參選人，坦承接受友人78歲邱男拜託才登記參選，並拿了2萬元，並買了條長壽香菸送給王姓會員拜託支持。

直至今天凌晨1時，樁腳邱男、行賄的王姓代表參選人，被檢方諭知以5萬元交保，承認收受香菸請託的王姓會員，則諭知緩起訴處分後請回。因邱男自身並未登記參選理、監事，為何花錢找人競選會員代表？檢警將持續擴大追查釐清動機。

(中時)