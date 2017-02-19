語言不是問題！盤點5對中韓明星跨國戀曲

近年許多電視劇、電影作品都流行中韓合資，並找來兩國演員聯手主演，碰撞出的火花讓觀眾有不同感受，而不少片中演員也因此假戲真作，戀情曝光難免造成熱議，也令很多粉絲直呼羨慕這浪漫的跨國情緣，以下就來盤點愛得甜蜜蜜得中韓戀。

宋承憲和劉亦菲。（圖／取材自微博）

宋承憲和劉亦菲2015年合作電影《第三種愛情》擦出愛火，但卻總被傳是為了宣傳而假交往，且不時就被爆分手消息，對此，兩人常無奈澄清謠傳，就連「大陸第一狗仔」卓偉也替他們的戀情背書，表示兩人是真的在一起。而宋承憲日前受訪聊到女友時，更甜蜜說在拍《師任堂》的期間相當認真，因為想要趕快結束，才能快點見到劉亦菲，可見兩人感情依舊甜蜜。

朱鎮模和張儷。（圖／取材自微博）

朱鎮模和張儷去年合作《親愛的，對不起》熟識，當時他們就被拍到在酒吧聚餐，還一起到女方家中度過一晚，但朱鎮模公司當時僅稱和張儷是朋友，未認這段戀情，而日前兩人到日本旅行同住一間房的畫面再被曝光，這回朱鎮模則大方認愛，曬出兩人遊日時的甜蜜合照，並俏皮寫下：「謝謝！辛苦啦辛苦啦！我會好好照顧『儷姐』，我們當時拍的照片就是這些」，甚至向爆料記者喊話辛苦了，戀情公開受到大批祝福。

于曉光和秋瓷炫。（圖／中時資料照）

秋瓷炫近年把演藝重心移往至大陸，也因為在大陸演出《麻辣女友的幸福時光》、《南僑機工英雄傳》和于曉光相遇相戀，2015年9月她在微博公開認愛，並向男友喊話「你是我遇到過的世界上最好最優秀的人...謝謝你愛我！」隨後于曉光也轉發貼文並回覆「你是答案」，閃度破表。兩人交往1年多也傳出好消息，雙方在2016年11月證實將於今年4月完婚，而秋瓷炫去年9月也曾帶男友來台參加何潤東婚禮，見習意味濃厚，藏不住滿滿幸福感。

李承鉉和戚薇。（圖／取材自微博）

戚薇和李承鉉因合拍《我們我們》MV譜出戀曲，雖然當時男方和安以軒鬧緋聞，而一度被冠上負心漢，但之後此情仍修成正果，熱戀2年後，李承鉉2014年8月在美國塞班島浪漫求婚，時隔1個月便盛大舉行婚禮，2015年1月即公布產下愛女「Lucky」，由於2人之前都沒透露懷孕一事，喜訊爆出後震驚許多網友，但同時也來自各界的祝賀。

高梓淇和蔡琳。（圖／取材自微博）

蔡琳2006年結束和第一任老公李承煥的婚姻後，便開始把工作重心轉往大陸，接演陸劇《李家大院》和小3歲的高梓淇飾演夫婦而結緣，戀情被媒體曝光後，男方即發文認愛，稱雖然國籍、語言、習慣都不同，但他們在交往期間內找到了歸屬感，蔡琳隨後也喊話找到了屬於自己的幸福，2人於2014年10月甜蜜完婚，不時高調放閃的恩愛模樣，稱羨眾人。

(專題報導)