2017台灣燈會20個「燈會之最」 今晚十點半閉幕

台灣燈會史上第一次使用環境劇場，整個舞台既是燈區也是表演場所，演出主題是看雲去。（周麗蘭攝）

位於農博生態園區入口的百鳥朝鳳意象，美到令人屏息（周麗蘭攝）

雲林林內鄉湖本村有八色鳥故鄉之稱，八色鳥是副燈之一（周麗蘭攝）

今年台灣燈會夾著情人節，浪漫元素的花燈不少（周麗蘭攝）

雲林縣地標西螺大橋也成為重點花燈。（周麗蘭攝）

雲林縣政府舉辦的2017台灣燈會，今天深夜將熄燈畫下句點，早上十點開園已湧入大批人潮，雲林縣府歸納出二十個「燈會之最」，歡迎民眾趁最後一天，再看雲林燈會一回，而且保證不延期。

今天虎尾高鐵站只要有班次停靠，從車廂走下的人都是一長串，新聞處長張凱傑表示，今年搭高鐵、台鐵的人次比往年多，尤其是高鐵。

張凱傑表示，虎尾主燈區就在高鐵站旁，一下車走路就到了，完全不怕塞車，問券調查有許多遊客專程從彰化站（田中）、嘉義站（太保）搭高鐵一站下車，老人票半價，方便又便宜。

今晚十點雲林縣政雲林縣政府將與觀光局一同舉行閉幕典禮，十點半左右與現場觀眾一起倒數，暖場活動從傍晚六點半就展開。從11日開燈到昨天18日，進場人數累計1100多萬人次。

雲林縣府整理出二十個「燈會之最」，如下：1、展區最大，虎尾主燈區40公頃+北港燈區11.5公頃，共51.5公頃歷史之最；2、志工數量歷史之最，招募人數破萬人；3、歷屆少見接駁路線多達28條。4、溝通無礙，導覽人員及燈區摺頁共7種語言，含中、英、日、韓、越南、印尼及馬來文等；5、260台娃娃車歷屆之最。

6、停車場席位40000最多；7、燈會首次打造800米綠能燈區；8、服務至上，高達20處服務站；9、首創8米高布袋戲花燈行動戲偶；10、首創最大環境劇場；11、首創藝閣文化從古至今百米展演；12、貼心至上，首創寵物推車借用；13、安全至上，台灣燈會首次跨縣市區域聯合大型緊急應變及醫療救護計畫；14、在地攤商比例最高。

15、單一最長光環境，木棉廊道2KM光環境；16、首創新住民燈區；17、首創燈區內工作人員全部使用環保餐具；18、歷史之美，首次以古蹟-北港朝天宮作為北港燈區主燈；19、發揚在地文化邀請布袋戲劇團於燈會演出；20、首創AR創新藝閣，結合傳統文化與現代科技。

(中時)