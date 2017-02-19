台嫌遭遣陸 外交部：要求西國完成司法程序

西班牙政府17日宣布同意依中國大陸請求，將涉電信詐騙案之我國人引渡予中國大陸，外交部上午再次強調，本案在西國之司法程序尚未完成，外交部對此深表遺憾並予以強烈譴責；但外交部也要求，西班牙不得在未完備相關司法程序前遣送我國人至中國大陸。

外交部表示，西班牙為歐盟會員國，本案在西國之司法程序尚未完成，西班牙行政部門背離歐盟國家重視人權的傳統，罔顧「國籍管轄原則」且違反涉案當事人的意願，同意將包括多名我國人的涉案者引渡至中國大陸，外交部對此深表遺憾並予以強烈譴責。﻿

外交部指出，西班牙為法治國家，我國要求西班牙政府：必須依循國際人權標準，給予本案在押涉案人應有之司法權益，不得在未完備相關司法程序前遣送我國人至中國大陸。﻿

外交部強調，針對西班牙政府此次不友善之決定，外交部再度召見西國駐台代表，嚴正表達我強烈立場。我政府同時將嚴肅檢討台西現行雙邊交流合作，以反映我方嚴重關切。

(旺報)