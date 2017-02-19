Genesis次輪交80桿 松山英樹難堪淘汰

松山英樹次輪爆80桿，難堪道別Genesis公開賽。(美聯社資料照)

可能知道自己晉級無望，2016-17奪得3冠的日本1哥松山英樹，19日補打Genesis公開賽最後3洞，無心戀棧，這3洞都吞下柏忌，這輪爆出沒有小鳥與9個柏忌80桿(+9)，難堪吞下本季第1場淘汰。

松山英樹這個球季贏得匯豐錦標賽、世界挑戰賽(非美巡正規賽)與鳳凰城公開賽，其中匯豐錦標賽是史上第1位亞洲選手贏得世界錦標賽(WGC)系列，鳳凰城公開賽則是衛冕冠軍，目前與美國23歲新生代高手湯瑪斯，同是本季表現最火紅的選手，不料卻在Genesis公開賽次輪交出80桿，並以高於晉級線6桿慘遭出局。

(中時電子報)