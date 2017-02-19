金正男遇刺 南韓脫北者人人自危

南韓政府今天表示，由於北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男13日在馬來西亞遇害，讓居住在南韓的脫北者人人自危，南韓政府已經發送簡訊，提醒脫北居民加強安全防範。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，南韓政府已透過協助脫北居民在南韓安居樂業的23個中心，向居住在南韓境內的脫北居民發送提醒注意安全的簡訊。

南韓政府在簡訊中表示，由於近日發生了一系列情況，希望脫北居民本人及其家人注意安全，有異常人士或情況出現時，即時撥打情報機構（111）或治安機構（112）求救。

據統計，去年投誠南韓的脫北者達1418人，比2015年增加11.2%。截至去年底，在南韓定居的脫北者共計3萬212人。1060219

(中央社)