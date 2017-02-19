美籍型男主廚 懷念台灣小籠包
去餐廳吃飯，先看看主廚推薦，若是來到美食寶島台灣，美國型男主廚甘迺迪真誠推薦品嘗小籠包，而且甘迺迪非常得意自己所說的「小籠包」三個字的國語發音。
為期兩天的洛杉磯旅遊暨冒險展今天揭幕，交通部觀光局規劃的台灣主題館，找來曾訪台的美國籍帥又有型主廚甘迺迪（Gabe Kennedy），現身說法台灣美食如何吮指回味樂無窮。
問他最鍾情的台灣美食，他不假思索就說，最懷念小籠包，而且他的小籠包三個字國語發音精準。
他也難忘有一次走訪宜蘭魚市，與當地的鐵板燒師傅在岸邊大快朵頤剛上岸的活跳鮮蝦，那股鮮甜的滋味，是他訪台行值得懷念的美食片段，並說有些美食必須放膽離開自己習慣的舒適圈，才能一探其中的美妙。
甘迺迪在展覽現場料理台灣蚵仔煎與刈包，推廣台灣國民美食，推薦台灣獨有的夜市文化，同時也向國際宣傳台灣的美食觀光。
名廚出身的CNN「秘境探索」（Parts Unknown）主持人安東尼波登（Anthony Bourdain），曾點名甘迺迪是美國最炙手可熱的新銳主廚。1060219
(中央社)
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