嘉義縣農會選舉 預計中午蒜頭村可完成投票

19日為全國農會代表投票選舉日，嘉義縣農會選舉較為激烈地區為六腳鄉農會，位在六腳鄉蒜頭村的投票所，選舉投票人數有250人，自早上9點開始投票至11點左右已經有超過150人，預計在中午過後蒜頭村的投票所將可完成投票。

(中時)