國泰醫院慶40歲 麻醉護理師秀好手藝
國泰醫院今舉辦院慶園遊會，一群身穿比基尼圍裙的麻醉科護理師，端出麻辣臭豆腐、麻辣豆干等拿手菜，不僅吸睛又讓人口水直流，吸引不少民眾搶吃美食。
國泰醫院今天舉辦園遊會，歡慶40歲生日，一早在國泰醫院院長李發焜、物理治療師簡文仁帶領下，做健康操舒展筋骨，替活動揭開序幕，現場除了有美食小吃、遊戲攤位，會場更特別規劃癌症篩檢、器捐宣導等健康促進活動。
各科別醫療團隊紛紛使出渾身解數，有藥師做的炒麵麵包、護理長親自烤的蔓越莓蛋糕，以及護理師親手灌的烤香腸等美食。
其中人氣最旺的「麻麻小棧」，是有38年經歷的資深麻醉護理師羅翠玲負責掌廚，端出以「麻」為主題的麻辣臭豆腐、麻辣冰鎮雞翅豆干等拿手好菜，護理師個個身穿比基尼造型圍裙，活動還沒開始，攤位前就已大排長龍。
羅翠玲說，麻醉科的工作必須天天進出開刀房，與外科醫師並肩作戰，做菜是她最能夠放鬆的休閒娛樂，過去常做菜請同事吃，都讓人讚不絕口。
國泰醫院麻醉科主任汪志雄說，麻醉不僅能減緩患者手術時的疼痛，還能穩定患者的血壓等生理症狀，民眾就醫進行手術，往往只會認識執刀的外科醫師，卻不知道麻醉科才是讓醫師能安心動手術的「幕後英雄」。1060219
(中央社)
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