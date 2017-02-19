貝克漢子耍帥 滑雪糗摔斷鎖骨

布魯克林滑雪摔斷鎖骨。（圖／取自布魯克林IG）

貝克漢近來不甩先前「電郵門」影響，近來還是帶著全家到加拿大滑雪，大兒子布魯克林更是心血來潮請家人幫他錄滑雪影片，哪知最後卻是摔個狗吃屎，還引此摔斷鎖骨。

貝克漢最近帶全家到加拿大滑雪，布魯克林突然靈機一動耍帥，請家人幫忙錄影片，但滑雪過程中他卻失敗摔倒，且最後還發現鎖骨摔斷，但好在送醫後沒有大礙；布魯克林事後也在網上曬出鎖骨斷裂的X光照，粉絲心疼的要他好好休養。

(中時電子報)