大人驚語多 呂秋遠列「師生問答句」諷喻

前人事行政局長陳庚金驚語「能撈就撈」、「能混就混」。（報系資料照 盧金足攝）

蝶戀花旅行社創辦人周比蒼在記者會上驚語引發爭議。(中時資料照)

蝶戀花旅行社創辦人周比蒼在國道33死事故後，驚語「人為財死，鳥為食亡」；前行政院人事行政局長陳庚金日前呼籲現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」；台北市議員童仲彥在面對家暴外遇風波時，脫口說出「不喜歡就不是男人」的話語，「大人們」的頻頻失言、驚語，讓律師呂秋遠感嘆，看到這些話，都不知道怎麼教小孩了。

呂秋遠在臉書上PO文表示，才短短兩個星期，「大人們」已創造出非常多有意思的句型，他將這些驚句整理並轉化成問答句，諷刺「孩子們在面對家長或老師問題時可以這樣回」。

在呂秋遠的問答句裡包括:為什麼要偷同學的錢？「人為財死、鳥為食亡。」；什麼這次月考的成績都不及格？「能撈就撈，能混就混，一起來拖垮這個班級。」；為什麼會去拉女同學的辮子？「看到那個女生不喜歡的話，就不是男人！」；你到底花了多少時間在唸書？「如果我把房門關起來，可以散步、做操，也算唸書。」

呂秋遠最後表示，看到大人們的這些話，自己都不知道怎麼教小孩了，有網友也表示贊同，表示自己也不知道怎麼教孩子、問答句好笑但也好哀傷。

(中時電子報)