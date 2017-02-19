大人驚語多 呂秋遠列「師生問答句」諷喻
蝶戀花旅行社創辦人周比蒼在國道33死事故後，驚語「人為財死，鳥為食亡」；前行政院人事行政局長陳庚金日前呼籲現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」；台北市議員童仲彥在面對家暴外遇風波時，脫口說出「不喜歡就不是男人」的話語，「大人們」的頻頻失言、驚語，讓律師呂秋遠感嘆，看到這些話，都不知道怎麼教小孩了。
呂秋遠在臉書上PO文表示，才短短兩個星期，「大人們」已創造出非常多有意思的句型，他將這些驚句整理並轉化成問答句，諷刺「孩子們在面對家長或老師問題時可以這樣回」。
在呂秋遠的問答句裡包括:為什麼要偷同學的錢？「人為財死、鳥為食亡。」；什麼這次月考的成績都不及格？「能撈就撈，能混就混，一起來拖垮這個班級。」；為什麼會去拉女同學的辮子？「看到那個女生不喜歡的話，就不是男人！」；你到底花了多少時間在唸書？「如果我把房門關起來，可以散步、做操，也算唸書。」
呂秋遠最後表示，看到大人們的這些話，自己都不知道怎麼教小孩了，有網友也表示贊同，表示自己也不知道怎麼教孩子、問答句好笑但也好哀傷。
(中時電子報)
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