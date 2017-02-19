毒男高雄駕贓車睡路中 眼尖警帶實習生查獲

警方在于男的車上查獲安非他命及吸食器。（呂素麗翻攝）

于男把車大剌剌停在快車道上睡著了，被高雄警方查獲車上有毒品 。（呂素麗翻攝）

警方在于男的車上查獲安非他命。（呂素麗翻攝）

于男開著贓車，並大剌剌的停在快車道上睡著了，被高雄警方查獲車上有毒品。（呂素麗翻攝）

沒有固定工作的于姓男子上周4清晨開著贓車，載大他4歲的女友，將贓車大剌剌的停在高雄市博愛二路快車道上，兩人就在車上呼呼大睡；左營分局新莊派出所巡邏員警帶著警專34期實習生巡邏，拍打車窗試圖喚醒于男，他下車時神情慌張且迅速關上車門，這個突如其來的舉動引起警方注意，警方果真在于男車上查獲安非他命及吸食器。

16日清晨6點多，新莊所獲報有自小客車停在博愛二路及新莊一路路口的快車道上，警方到場時，于男（29歲）在駕駛座上，女友曾女（33歲）則在後座，兩人都呼呼大睡。

警方在于男的駕駛座位的車門凹槽內發現安非他命吸食器，另在車上起出安非他命毒品3小包（總毛重7.3公克）。

警方查詢于男（29歲）所開的白色自小客車引擎號碼，赫然發現該車是在大寮區失竊的贓車，于男疑為躲避警方查緝，竟異想天開掛了車籍同為豐田白色自小客車的號牌上路。

于男坦承車內的安非他命及吸食器1組是他的，但辯稱所駕駛的白色自小客車是跟朋友借用，不知道該車為贓車；于男表示，當時因為剛下班精神不濟，才會開車途中在車上睡著了。

警方訊後，將于男依違反毒品危害防制條例及竊盜案嫌移送橋頭地檢署偵辦，另曾女採尿後飭回。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)