過去2週 菲軍方收伏逾40名菲共成員

自從菲律賓總統杜特蒂中止與菲律賓共產黨的和談之後，菲律賓政府軍在2週的時間內收伏了超過40名菲共游擊隊成員。

菲律賓參謀總長安紐（Eduardo Ano）今天在國營dzRB廣播電台表示，從2月4日到18日期間，政府軍與菲共「新人民軍」（NPA）發生了大約30場戰鬥。

安紐說，「這相當於每天有2場戰鬥，我們收伏了40多名叛軍，我們在戰場上尋得12具屍體，擒獲15人，另有17人投降。」

菲共談判小組要求政府釋放400多名正在牢中的政治犯，遭杜特蒂拒絕，菲共於是以終止停火為要脅，杜特蒂感覺被菲共「戲耍」，憤而於4日深夜宣布停止和談，並宣布菲共為「恐怖組織」。

安紐相信，在軍方加強掃蕩下，將可把菲共逼回談判桌。

菲律賓軍方已向新人民軍發動「全面戰爭」，但安紐強調，政府軍在遏制新人民軍從事不法行為的同時，仍對和平之門抱持開放態度，「沒有人會比我們的士兵更渴望和平，但我們必須聽從總統的命令，我們必須消除國家威脅。」

成立於1968年的菲共，透過武裝支翼「新人民軍」在鄉下地區作亂多年，騷擾拒繳「革命稅」的商家，破壞基礎設施，伏擊政府軍隊等。歷任政府嘗試與菲共和談，但都以破局收場。

有軍方將領認為，菲共根本無心和談，這樣才能繼續在鄉下地區徵收「革命稅」及牟取私利，和談只是藉以壯大組織的拖延戰術。

粗略估計，新人民軍約有5000名成員，散布在菲國各地。1060219

(中央社)