梅蘭妮亞造勢硬起來 花瓶搖身變身大砲

美國第一夫人梅蘭妮亞總以端莊嫻淑、輕聲細語的形象陪伴夫婿川普身旁，但今天她在佛州造勢現場彷彿變了個人，領著群眾禱告後，火力全開地斥責川普的政敵和批評她的人。

法新社與Heavy網站報導，川普走上佛羅里達州墨爾本（Melbourne）的講台前，梅蘭妮亞（Melania Trump）以「讓我們一同禱告」作為開場白，開始領禱大家熟知的基督教祈禱文「主禱文」（Lord's Prayer）。

她禱告說：「我們在天上的父，願人都尊你的名為聖， 願你的國度降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。」最後以1聲「阿門」結束約半分鐘的禱告。

接著她一反常態，咄咄逼人地替夫婿、以及自己才當沒多久的第一夫人工作辯護。

「我們憧憬的美國，是替所有美國人服務，所有美國人都能工作和成功的地方，是個致力讓政治立場不同的人，更能以禮相待和團結一致的國家。我真實地做我自己，也真誠地對待你們，不管反對者怎麼說我。」

這位第一夫人身穿紅色收腰波浪裙擺洋裝，一頭濃密秀髮在微風中輕輕飛揚。

「我的作為會讓你們所有人得到最好的益處，我致力於創造和支持我心心念念的計畫，能為全世界所有女性和孩童帶來影響的計畫。」

她最後以「我的丈夫在打造極度安全和繁榮的國家」介紹川普出場，把講台讓給熱烈的歡呼聲和鼓掌聲。1060219

(中央社)