219反空污大遊行 台中高雄登場
台灣空污問題嚴重，環保團體發起219反空污大遊行，今將在台中、高雄兩地同步登場，要求政府重視並解決空氣污染問題、捍衛呼吸及健康權。
219反空污大遊行今天下午將在台中、高雄兩地登場，台中的遊行將先於下午1時集結，包括中研院前院長李遠哲、中彰雲嘉首長及多位立委都將會出席參與。
遊行現場除了有衝破霧霾儀式，遊行隊伍還分成煙囪隊、白袍醫護隊、師生NGO隊、親子隊、政黨公職人員等，並連同本土畫家陳來興的巨幅六輕油畫原作真品一起遊行，要求總統蔡英文籌組「防制空污抗暖化行動小組」、行政部門落實「空污治理成亞洲典範」的承諾，以及立法院全面翻修「空污法」。
高雄場空污遊行則於中午12時30分在捷運中央公園站1號出口外集結，現場將會有行動劇演出，也預計有多位朝野立委包括黃國昌、黃昭順及管碧玲等人出席。
遊行訴求比照世界衛生組織標準，PM2.5年平均值不得超過10微克/立方公尺。另要求中油大林禁燒生煤、檢討及暫停高屏空污總量管制計畫、中鋼煤礦砂原物料堆置場室內貯存、中鋼濕式煉焦爐焠火塔改為乾式爐、檢討修正AQI空氣品質指標等，遊行後並將成立「南部反空污大聯盟」，繼續督促政府空污減量。1060219
(中央社)
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