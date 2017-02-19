燈會抽獎iPhone 7 幸運兒是不是你

我要評比

台灣燈會在雲林今天閉幕，燈會期間推出的觀光旅遊及滿意度調查，超過3000遊客填寫問卷，由秘書長黃玉霜抽出iPhone 7大獎幸運得主。

歷經3天試營運、9天正式營運的台灣燈會在雲林，將於今晚由觀光局及雲林縣政府，在虎尾主燈區舉行閉幕典禮，感謝國內外遊客的盛情參觀；北港燈區將展延至4月23日，迎接媽祖聖誕。

雲林縣府在燈會期間委託南華大學文化創意系，舉辦「2017台灣燈會在雲林觀光旅遊與滿意度調查」，鼓勵現場遊客填寫問卷，超過3000人共襄盛舉。

問卷調查內容，包括民眾參與燈會活動的資訊來源、旅遊動機、餐飲、住宿、交通等花費，尤其是對今年燈會的主題創意、在地特色、交通及場域規劃的滿意度。

問卷內容也提到雲林特色、打造雲林觀光魅力、整合觀光資源、帶動地方產業的策略聯盟、不一樣的節慶活動體驗、受到在地居民的支持與認同等。

縣府指出，問卷由南華大學文化創意系副教授崔可欣負責，動員學生進行8天調查，所得結果將做為日後雲林舉辦大型活動的參考。

雲林縣政府秘書長黃玉霜在消保官張嘉麟見證下，抽出iPhone 7大獎的幸運得主，是來自斗六的林女士，主辦單位將於近日通知領取；黃玉霜也邀民眾來觀賞閉幕式的精彩演出及花燈的璀璨。1060219

(中央社)