吳佩慈3歲女慶生 梁靜茹大S阿雅齊賀
藝人阿雅（柳翰雅）18日在微博曬出一組好友吳佩慈為3歲女兒Hillary慶生的照片，包括范瑋琪、大S（本名徐熙媛）、阿雅、梁靜茹等明星閨蜜全到場，齊賀小公主生日快樂。
新浪娛樂報導了吳佩慈為愛女Hillary慶生的新聞。吳佩慈為女兒準備的三層蛋糕上裝飾一隻小馬，蛋糕側邊裝飾著一道彩虹，下方寫著「Hillary」，蛋糕上層及底層均寫著一個「3」字。
阿雅在微博PO文，「小孩的生日變成了大人的聚會，並祝Hillary生日快樂，健康成長」。
吳佩慈2013年9月向媒體承認未婚懷孕4個月，男方紀曉波是香港融匯資本有限公司執行長（CEO）、永利澳門股東、博華太平洋小開。1060219
(中央社)
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